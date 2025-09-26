|О компании
|29.09.2025
Банковские новости РБ
БАНК «ДАБРАБЫТ» ПОВЫШАЕТ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
12:00 29.09.2025
Банк «Дабрабыт» с 29 сентября повышает ставки по вкладам «Щчодры» и «Капитальный» в белорусских рублях при размещении денежных средств на 13 месяцев.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, размер ставки составит 15,4% годовых.
