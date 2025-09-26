|О компании
|29.09.2025
|
Банковские новости РБ
БЕЛАРУСБАНК ПРОДЛИЛ СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ПРЕМИАЛЬНЫХ КАРТОЧЕК VISA ПРИ ОПЛАТЕ УСЛУГ А1 ТАКСИ
10:18 29.09.2025
Для клиентов Беларусбанка до 31 декабря 2025 года продлена возможность получения эксклюзивной скидки 50% при оплате услуг А1 Такси карточками Visa Infinite и Visa Signature Клуба «Персона».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, специальное предложение действует на шесть поездок в месяц по городу.
Напомним, что для держателей премиальных карточек Visa сейчас также доступна скидка 50% на поездки в Национальный аэропорт «Минск» из столицы и обратно.
Наслаждайтесь поездками с комфортом и выгодой: просто сделайте заказ через приложение A1 Такси и оплатите премиальной карточкой Visa Беларусбанка. Система учтет вашу скидку автоматически.
|
|
