Национальный банк Беларуси утвердил на октябрь 2025 года значения расчетных величин стандартного риска (РВСР). По сравнению с сентябрем 2025 года они не изменились.

РВСР для новых срочных безотзывных банковских вкладов (депозитов) физических лиц со сроком возврата более 1 года составляет 15,64% годовых. РВСР для новых кредитов, предоставленных юридическим лицам на срок до 3 лет включительно (за исключением льготных) – 13,24% годовых. РВСР для новых кредитов, предоставленных юрлицам на срок более 3 лет (за исключением льготных) - 12,12% годовых. РВСР для новых кредитов, предоставленных физическим лицам (за исключением льготных) – 19,10% годовых. Такие данные опубликованы на официальном сайте регулятора.