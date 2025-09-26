|О компании
|29.09.2025
Банковские новости РБ
НАЦБАНК СОХРАНИЛ ЗНАЧЕНИЯ РВСР НА ОКТЯБРЬ НА ПРЕЖНЕМ УРОВНЕ
09:22 29.09.2025
Национальный банк Беларуси утвердил на октябрь 2025 года значения расчетных величин стандартного риска (РВСР). По сравнению с сентябрем 2025 года они не изменились.
РВСР для новых срочных безотзывных банковских вкладов (депозитов) физических лиц со сроком возврата более 1 года составляет 15,64% годовых. РВСР для новых кредитов, предоставленных юридическим лицам на срок до 3 лет включительно (за исключением льготных) – 13,24% годовых. РВСР для новых кредитов, предоставленных юрлицам на срок более 3 лет (за исключением льготных) - 12,12% годовых. РВСР для новых кредитов, предоставленных физическим лицам (за исключением льготных) – 19,10% годовых. Такие данные опубликованы на официальном сайте регулятора.
