Банковские новости РБ

МТБАНК С 29 СЕНТЯБРЯ ИЗМЕНЯЕТ ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ПО ОПЕРАЦИЯМ С КЛИЕНТАМИ

13:34 26.09.2025 ЗАО «МТБанк» с 29 сентября изменяет Перечень вознаграждений по операциям с клиентами и банками-корреспондентами. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, устанавливается плата за оформление договоров обеспечения исполнения обязательств при предоставлении кредитов на финансирование недвижимости: - договора поручительства физического лица – 20,00 BYN; - договора залога жилищных облигаций - 20,00 BYN; - договора иного вида обеспечения – 30,00 BYN. Комиссии закреплены в пункте 30 раздела II. Для физических лиц в Перечне вознаграждений по операциям с клиентами и банками-корреспондентами.