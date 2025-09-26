|О компании
|26.09.2025
Банковские новости РБ
МТБАНК С 29 СЕНТЯБРЯ ИЗМЕНЯЕТ ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ПО ОПЕРАЦИЯМ С КЛИЕНТАМИ
13:34 26.09.2025
ЗАО «МТБанк» с 29 сентября изменяет Перечень вознаграждений по операциям с клиентами и банками-корреспондентами.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, устанавливается плата за оформление договоров обеспечения исполнения обязательств при предоставлении кредитов на финансирование недвижимости:
- договора поручительства физического лица – 20,00 BYN;
- договора залога жилищных облигаций - 20,00 BYN;
- договора иного вида обеспечения – 30,00 BYN.
Комиссии закреплены в пункте 30 раздела II. Для физических лиц в Перечне вознаграждений по операциям с клиентами и банками-корреспондентами.
