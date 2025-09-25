ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
26.09.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


СБЕР БАНК (БЕЛАРУСЬ) ПОГАСИЛ ОБЛИГАЦИИ СТО ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОГО ВЫПУСКА


11:45 26.09.2025

ОАО «Сбер Банк» в соответствии с Проспектом эмиссии осуществлено погашение облигаций ОАО «Сбер Банк» сто двадцать седьмого выпуска, государственный регистрационный номер 5-200-02-5134, дата государственной регистрации 17.12.2024.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, выплаты по погашенным облигациям осуществлены в полном объеме.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.09.2025
валюта курс
EUR 3.5670
USD 3.0368
RUB 3.6386
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.09.2025
валюта курс +/-
EUR 3.5755 +0.0005
USD 3.0368 -0.0015
RUB 3.6386 +0.0007
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5540 3.5680
USD 3.0230 3.0300
RUB 3.6270 3.6320
подробнее

Конвертация в банках
на 26.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1720 1.1780
EUR/RUB 98.0000 98.3000
USD/RUB 83.2000 83.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте