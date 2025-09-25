Банковские новости РБ

СБЕР БАНК (БЕЛАРУСЬ) ПОГАСИЛ ОБЛИГАЦИИ СТО ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОГО ВЫПУСКА

11:45 26.09.2025 ОАО «Сбер Банк» в соответствии с Проспектом эмиссии осуществлено погашение облигаций ОАО «Сбер Банк» сто двадцать седьмого выпуска, государственный регистрационный номер 5-200-02-5134, дата государственной регистрации 17.12.2024. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, выплаты по погашенным облигациям осуществлены в полном объеме.