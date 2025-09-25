|О компании
|25.09.2025
Новости
Банковские новости РБ
БНБ-БАНК С 30 СЕНТЯБРЯ ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ТАРИФЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ
15:30 25.09.2025
БНБ-Банк с 30 сентября вносит изменения в Сборнике платы (вознаграждений).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, основные изменения в Сборнике платы (вознаграждений) касаются физических лиц.
Меняется порядок взимания комиссии за ведение счета (включая счета с карточкой) в долларах США и (или) евро для премиальных клиентов.
Отменяется комиссия за ведение счета для премиальных клиентов — держателей карточек, выпущенных в рамках пакетов услуг Premier и Premier Special.
Для премиальных клиентов, не имеющих карт в рамках указанных пакетов, комиссия взимается, если на 23:59 последнего календарного дня месяца суммарный остаток по всем счетам (включая счета с карточками) в долларах США или евро превышает 50 000 USD в эквиваленте. Размер комиссии — 0.2% от суммы превышения, минимум 1000 BYN. Сумма превышения определяется как суммарный остаток по счетам за вычетом 50 000 долларов США в эквиваленте.
Комиссия за сентябрь будет рассчитана в октябре с учетом этих изменений.
В пакетах услуг Premier и Premier Special появится возможность оформления одной дополнительной карточки Visa Platinum или Mastercard World Black Edition (выпуск Mastercard World Black Edition доступен при наличии технической возможности) к основному счету на имя владельца счета или другого лица — на условиях банковского продукта Premier Lite. Вознаграждение за выпуск и обслуживание такой карточки взиматься не будет (п.1.7.4 Раздела VI).
Также с 1 октября в пакетах услуг Premier и Premier Special можно будет выпустить одну основную карточку Белкарт Максимум к действующему или новому счету на имя его владельца — на условиях банковского продукта Premier Lite. Оформление и обслуживание этой карты будет бесплатным (п.1.7.5 Раздела VI).
Ознакомиться с полным текстом Сборника платы можно на сайте банка.
