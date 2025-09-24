Снятие наличных денежных средств по карточкам ОАО «Белагропромбанк» и просмотр суммы на карточке в банкоматах ОАО «Белинвестбанк» с 05.11.2025 будет производиться платно, в соответствии с действующими тарифами данного банка.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Белагропромбанка, получение наличных в банкоматах без удержания комиссии обеспечено в сети банкоматов банков-партнеров - ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белгазпромбанк».