|25.09.2025
Банковские новости РБ
БАНК БЕЛВЭБ ЗАПУСТИЛ НОВЫЙ ФУНКЦИОНАЛ В UP ONLINE
11:24 25.09.2025
Банк БелВЭБ запустил новый функционал в UP Online.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, позаботиться о новой карте теперь можно заранее, не дожидаясь истечения срока старой.
Если до окончания срока действия карты остался месяц или меньше, в разделе управления картой появится кнопка «Перевыпустить карту». Просто нажмите на кнопку, заполните нужные данные, и банк сразу же изготовит новую карту и отправит ее вам по почте.
Для перевыпуска доступны карточки, выпущенные в пакетах услуг, за месяц до окончания срока действия и меньше.
Экономьте свое время, планируя визит в банк заранее. Новая возможность позволяет избежать очередей.В разделе «Еще» появился пункт «Запись в отделение». Выберите удобное для вас отделение, желаемую дату и время из доступных временных интервалов. Вам поступит сообщение с подтверждением записи и номером брони. Готово. Осталось только подойти к назначенному времени.
Улучшение стабильности и скорости работы UP Online
Проведена оптимизация, и теперь главная страница и история операций загружаются заметно быстрее.
