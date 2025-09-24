Банк БелВЭБ запустил новый функционал в UP Online.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, позаботиться о новой карте теперь можно заранее, не дожидаясь истечения срока старой.

Если до окончания срока действия карты остался месяц или меньше, в разделе управления картой появится кнопка «Перевыпустить карту». Просто нажмите на кнопку, заполните нужные данные, и банк сразу же изготовит новую карту и отправит ее вам по почте.

Для перевыпуска доступны карточки, выпущенные в пакетах услуг, за месяц до окончания срока действия и меньше.

Экономьте свое время, планируя визит в банк заранее. Новая возможность позволяет избежать очередей.В разделе «Еще» появился пункт «Запись в отделение». Выберите удобное для вас отделение, желаемую дату и время из доступных временных интервалов. Вам поступит сообщение с подтверждением записи и номером брони. Готово. Осталось только подойти к назначенному времени.

Улучшение стабильности и скорости работы UP Online

Проведена оптимизация, и теперь главная страница и история операций загружаются заметно быстрее.