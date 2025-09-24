Национальный банк объявляет конкурс на новый графический знак белорусского рубля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, цель конкурса – создать оригинальный и узнаваемый символ официальной денежной единицы Республики Беларусь.

За победу в конкурсе предусмотрена награда в размере 3 000 белорусских рублей. Участие в нем могут принять граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Беларуси. Каждый участник как индивидуально, так и в составе коллектива авторов может представить на конкурс несколько работ.

Для участия в конкурсе все желающие должны не позднее 7 ноября 2025 года прислать на адрес электронной почты с пометкой ”ГРАФИЧЕСКИЙ ЗНАК“: заявку на участие в конкурсе, свою конкурсную работу, а также ее краткое описание с авторской трактовкой смысла и содержания (идея, цель и обозначение элементов).

Конкурсная комиссия оценит представленные работы и выберет среди них не более пяти лучших. Отобранные конкурсные работы будут размещены на официальном сайте Национального банка для проведения открытого общественного онлайн-голосования. Голосование пройдет с 17 по 28 ноября 2025 года включительно.

Итоги конкурса будут объявлены не позднее 31 декабря 2025 года.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте Национального банка.