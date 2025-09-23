ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
24.09.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


В БЕЛАРУСИ СКОРРЕКТИРОВАЛИ ПОДХОДЫ К ВЫДАЧЕ БАНКАМИ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ОБМЕН ВАЛЮТ


09:48 24.09.2025

Беларуси корректируются подходы к выдаче банками физическим лицам в обменном пункте, кассе, платежно-расчетном терминале документа, подтверждающего проведение валютно-обменной операции. Соответствующие изменения внесены в Инструкцию о порядке проведения валютно-обменных операций постановлением Правления Нацбанка от 11 сентября 2025 г. № 263, которое вступит в силу с 25 сентября 2025 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в соответствии с постановлением №263 физические лица при проведении валютно-обменных операций с наличными денежными средствами в обменных пунктах, кассах, где установлены программно-технические средства (например, электронные планшеты и дисплеи), получают право выбора: напечатать подтверждающий документ на бумажном носителе либо отобразить его для ознакомления на экране программно-технического средства в электронном виде.

Такой документ должен содержать в том числе информацию о принятой сумме иностранной валюты, белорусских рублей, сумме белорусских рублей, иностранной валюты, подлежащей выдаче либо перечислению, а также об обменном курсе при проведении валютно-обменных операций с наличными денежными средствами.

Подтверждающие документы в электронном виде, а также информация о сделанном физическим лицом выборе будут храниться в банке. Сроки их хранения должны быть закреплены в локальных правовых актах банков.

Согласно постановлению № 263, в случае временного отсутствия в терминале автоматического обмена валюты, банкомате, инфокиоске технической возможности выдачи физическому лицу подтверждающего документа на бумажном носителе, информация об этом выводится на экран терминала до проведения операции, при этом гражданину предоставляется право выбора: продолжить операцию без печати документа на бумажном носителе либо отказаться от проведения операции.

В свою очередь, при проведении в обменном пункте, кассе, платежно-расчетном терминале операции с использованием платежного инструмента (например, банковской карточки) банк выдает физическому лицу в качестве подтверждения проведения операции с использованием карточек в валюте, отличной от валюты счета, документ, установленный законодательством в области платежных систем и платежных услуг, – карт-чек.

Постановление № 263 также предусматривает ряд других изменений, учитывающих практику применения Инструкции о порядке проведения валютно-обменных операций.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.09.2025
валюта курс
EUR 3.5854
USD 3.0377
RUB 3.6381
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.09.2025
валюта курс +/-
EUR 3.5750 -0.0085
USD 3.0377 -0.0025
RUB 3.6381 +0.005
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5700 3.5750
USD 3.0220 3.0300
RUB 3.6250 3.6320
подробнее

Конвертация в банках
на 24.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1780 1.1840
EUR/RUB 98.3000 98.6000
USD/RUB 83.2000 83.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте