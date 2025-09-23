Беларуси корректируются подходы к выдаче банками физическим лицам в обменном пункте, кассе, платежно-расчетном терминале документа, подтверждающего проведение валютно-обменной операции. Соответствующие изменения внесены в Инструкцию о порядке проведения валютно-обменных операций постановлением Правления Нацбанка от 11 сентября 2025 г. № 263, которое вступит в силу с 25 сентября 2025 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в соответствии с постановлением №263 физические лица при проведении валютно-обменных операций с наличными денежными средствами в обменных пунктах, кассах, где установлены программно-технические средства (например, электронные планшеты и дисплеи), получают право выбора: напечатать подтверждающий документ на бумажном носителе либо отобразить его для ознакомления на экране программно-технического средства в электронном виде.

Такой документ должен содержать в том числе информацию о принятой сумме иностранной валюты, белорусских рублей, сумме белорусских рублей, иностранной валюты, подлежащей выдаче либо перечислению, а также об обменном курсе при проведении валютно-обменных операций с наличными денежными средствами.

Подтверждающие документы в электронном виде, а также информация о сделанном физическим лицом выборе будут храниться в банке. Сроки их хранения должны быть закреплены в локальных правовых актах банков.

Согласно постановлению № 263, в случае временного отсутствия в терминале автоматического обмена валюты, банкомате, инфокиоске технической возможности выдачи физическому лицу подтверждающего документа на бумажном носителе, информация об этом выводится на экран терминала до проведения операции, при этом гражданину предоставляется право выбора: продолжить операцию без печати документа на бумажном носителе либо отказаться от проведения операции.

В свою очередь, при проведении в обменном пункте, кассе, платежно-расчетном терминале операции с использованием платежного инструмента (например, банковской карточки) банк выдает физическому лицу в качестве подтверждения проведения операции с использованием карточек в валюте, отличной от валюты счета, документ, установленный законодательством в области платежных систем и платежных услуг, – карт-чек.

Постановление № 263 также предусматривает ряд других изменений, учитывающих практику применения Инструкции о порядке проведения валютно-обменных операций.