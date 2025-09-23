|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.09.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Банковские новости РБ
БАНК РРБ ОТКРЫЛ НОВЫЙ ПУНКТ ОБМЕНА ВАЛЮТЫ В МИНСКЕ
09:30 24.09.2025
Банк РРБ 23 августа открыл новый пункт обмена валюты (ПОВ) №32 в Минске по адресу: ул. Притыцкого, 93 (магазин Алми).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, здесь можно осуществить необходимые платежи, погасить кредит, совершить валютно-обменные операции, сдать выручку (для ИП и юрлиц).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.09.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 23.09.2025
Курсы в банках
на 24.09.2025
Конвертация в банках
на 24.09.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте