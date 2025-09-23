ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Банковские новости РБ


БАНК РРБ ОТКРЫЛ НОВЫЙ ПУНКТ ОБМЕНА ВАЛЮТЫ В МИНСКЕ


09:30 24.09.2025

Банк РРБ 23 августа открыл новый пункт обмена валюты (ПОВ) №32 в Минске по адресу: ул. Притыцкого, 93 (магазин Алми).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, здесь можно осуществить необходимые платежи, погасить кредит, совершить валютно-обменные операции, сдать выручку (для ИП и юрлиц).
Курсы валют НБ РБ
с 24.09.2025
валюта курс
EUR 3.5854
USD 3.0377
RUB 3.6381
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.09.2025
валюта курс +/-
EUR 3.5750 -0.0085
USD 3.0377 -0.0025
RUB 3.6381 +0.005
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5700 3.5750
USD 3.0220 3.0300
RUB 3.6250 3.6320
подробнее

Конвертация в банках
на 24.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1780 1.1840
EUR/RUB 98.3000 98.6000
USD/RUB 83.2000 83.5000
подробнее
