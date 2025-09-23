Банковские новости РБ

БАНК РРБ ОТКРЫЛ НОВЫЙ ПУНКТ ОБМЕНА ВАЛЮТЫ В МИНСКЕ

09:30 24.09.2025 Банк РРБ 23 августа открыл новый пункт обмена валюты (ПОВ) №32 в Минске по адресу: ул. Притыцкого, 93 (магазин Алми). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, здесь можно осуществить необходимые платежи, погасить кредит, совершить валютно-обменные операции, сдать выручку (для ИП и юрлиц).