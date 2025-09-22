|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.09.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Банковские новости РБ
В БЕЛАРУСИ ФИКСИРУЮТСЯ ЗВОНКИ МОШЕННИКОВ В TELEGRAM ОТ ИМЕНИ КОНТАКТ-ЦЕНТРА НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
12:37 23.09.2025
Начиная с прошлой недели в Беларуси фиксируются звонки мошенников в Telegram от имени Контакт-центра Национального банка.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, злоумышленники под различными предлогами пытаются выманить у граждан конфиденциальную информацию. Это могут быть коды, пришедшие в SMS, паспортные данные или любые другие сведения.
Обращаем внимание, что сотрудники Контакт-центра Национального банка никогда не звонят через Telegram или иные мессенджеры.
В случае поступления такого звонка через любой мессенджер рекомендуем немедленно прервать его и самостоятельно перезвонить в Контакт-центр Национального банка по телефонам:
+375 (17) 375 20 02 (городской);
+375 (33) 900 11 55 (МТС).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 23.09.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 22.09.2025
Курсы в банках
на 23.09.2025
Конвертация в банках
на 23.09.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте