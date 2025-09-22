Начиная с прошлой недели в Беларуси фиксируются звонки мошенников в Telegram от имени Контакт-центра Национального банка.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, злоумышленники под различными предлогами пытаются выманить у граждан конфиденциальную информацию. Это могут быть коды, пришедшие в SMS, паспортные данные или любые другие сведения.

Обращаем внимание, что сотрудники Контакт-центра Национального банка никогда не звонят через Telegram или иные мессенджеры.

В случае поступления такого звонка через любой мессенджер рекомендуем немедленно прервать его и самостоятельно перезвонить в Контакт-центр Национального банка по телефонам:

+375 (17) 375 20 02 (городской);

+375 (33) 900 11 55 (МТС).