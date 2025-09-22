|О компании
23.09.2025
Банковские новости РБ
БЕЛАРУСБАНК ЗАПУСКАЕТ ГОСУДАРСТВЕННУЮ СИСТЕМУ ЖИЛИЩНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ
11:46 23.09.2025
Беларусбанк выводит на рынок новый комплексный продукт в рамках реализации указа №382 «О государственной системе строительных сбережений».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, в Беларусбанке с июля 2006 года действовала уникальная программа, не имевшая аналогов на рынке страны — система строительных сбережений. Она была альтернативой кредитованию на общих основаниях и позволяла клиентам получить целевой кредит на более привлекательных условиях
За время работы системы стройсбережений было открыто более 50 тысяч жилищно-накопительных вкладов, введено в эксплуатацию более 300 тысяч кв. м. жилья.
«Сегодня на смену локальной системе строительных сбережений Беларусбанка приходит новый комплексный продукт с финансовой поддержкой в виде премии государства, который является продолжением нашей многолетней политики по созданию доступных финансовых инструментов для строительства и приобретения жилья населением», — поделилась заместитель председателя правления Беларусбанка Светлана Кожекина.
Государственная система строительных сбережений имеет ряд преимуществ:
более короткие сроки накопления — 26, 38 и 62 месяца (3 плана);
различные пропорции соотношения собственных средств к кредитным: 30/70, 40/60, 50/50;
финансовая поддержка в виде ежемесячной выплаты премии государства по вкладу в размере 10% ставки рефинансирования НБРБ (с учетом ее изменения) годовых;
премия государства и доходы в виде процентов по вкладу освобождаются от подоходного налога.
«Мы ожидаем, что новый комплексный продукт по своей востребованности не будет уступать системе строительных сбережений, ранее действовавшей в Беларусбанке», — резюмировала Светлана Кожекина.
Главное, что нужно знать о новой системе стройсбережений:
договорная сумма — от 40 до 300 тысяч рублей;
срок погашения жилищного кредита в зависимости от выбранного плана накопления — 7, 10 и 15 лет соответственно;
проценты по вкладу — ставка рефинансирования НБРБ, уменьшенная на два процентных пункта;
премия государства — 10% ставки рефинансирования НБРБ годовых;
процент по кредиту — ставка рефинансирования НБРБ, увеличенная на один процентный пункт.
У участников программы появится возможность осуществлять переход с одного плана накопления на другой более длительный, открывать неограниченное количество вкладов, уступать право требования по договору иным физическим лицам.
Более детальную информацию о новой государственной системе строительных сбережений можно узнать в любом отделении Беларусбанка, на сайте или по номеру 147.
