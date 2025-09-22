ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
23.09.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


МТБАНК ОБНОВИЛ ИНТЕРФЕЙС МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ MOBY: ВСЕ ВАЖНОЕ – НА ГЛАВНОМ ЭКРАНЕ


10:18 23.09.2025

МТБанк обновил главный экран мобильного приложения Moby.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, редизайн направлен на повышение удобства при работе с продуктами банка: улучшена навигация, переработан интерфейс, добавлены новые функциональные элементы.

Moby – это мобильное приложение от МТБанка, которое позволяет управлять своими финансами прямо со смартфона: вы можете просматривать счета и карты, оплачивать услуги через ЕРИП, переводить деньги, обменивать валюту, оформлять кредиты и вклады, а также выпускать новые карты.

При первом входе после обновления приложения пользователей встретят приветственные экраны с важной информацией и понятной навигацией.

В обновленном Moby появилась возможность выбрать карту по умолчанию. Эта карта будет отображаться вверху экрана и находиться в быстром доступе для совершения любых операций. Как правило, для карты по умолчанию выбирается наиболее часто используемая карта пользователя.

Изменить карту по умолчанию можно в настройках.

История операций за последние три дня теперь отображается в формате карусели. Также с главного экрана можно перейти ко всей истории операций. Таким образом, просматривать и контролировать расходы стало еще удобнее.

С главного экрана в обменник Moby клиента приведет красочный баннер. Совершайте валютно-обменные операции легко и по выгодному курсу.

Теперь все продукты клиента МТБанка в приложении Moby располагаются на главном экране в определенном порядке: дебетовые карты, карта Халва, счета, кредиты, вклады, металлические счета.

Для просмотра всех продуктов в определенной категории необходимо пролистать их в сторону.

Кроме того, добавлены полезные уведомления – «Дополнительные опции» для Кактуса, «Текущий платеж» для кредитных продуктов, «Проценты к снятию» для вклада, напоминание об истечении срока действия карты. Все это позволит не упустить важное.

Чтобы начать пользоваться улучшенным Moby, обновите приложение до последней версии в App Store, AppGallery или Google Play.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.09.2025
валюта курс
EUR 3.5799
USD 3.0402
RUB 3.6331
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.09.2025
валюта курс +/-
EUR 3.5835 +0.0135
USD 3.0402 -0.0028
RUB 3.6331 -0.0065
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5650 3.5750
USD 3.0240 3.0330
RUB 3.6220 3.6290
подробнее

Конвертация в банках
на 23.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1770 1.1820
EUR/RUB 98.2000 98.8000
USD/RUB 83.3000 83.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте