|23.09.2025
|
Банковские новости РБ
МТБАНК ОБНОВИЛ ИНТЕРФЕЙС МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ MOBY: ВСЕ ВАЖНОЕ – НА ГЛАВНОМ ЭКРАНЕ
10:18 23.09.2025
МТБанк обновил главный экран мобильного приложения Moby.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, редизайн направлен на повышение удобства при работе с продуктами банка: улучшена навигация, переработан интерфейс, добавлены новые функциональные элементы.
Moby – это мобильное приложение от МТБанка, которое позволяет управлять своими финансами прямо со смартфона: вы можете просматривать счета и карты, оплачивать услуги через ЕРИП, переводить деньги, обменивать валюту, оформлять кредиты и вклады, а также выпускать новые карты.
При первом входе после обновления приложения пользователей встретят приветственные экраны с важной информацией и понятной навигацией.
В обновленном Moby появилась возможность выбрать карту по умолчанию. Эта карта будет отображаться вверху экрана и находиться в быстром доступе для совершения любых операций. Как правило, для карты по умолчанию выбирается наиболее часто используемая карта пользователя.
Изменить карту по умолчанию можно в настройках.
История операций за последние три дня теперь отображается в формате карусели. Также с главного экрана можно перейти ко всей истории операций. Таким образом, просматривать и контролировать расходы стало еще удобнее.
С главного экрана в обменник Moby клиента приведет красочный баннер. Совершайте валютно-обменные операции легко и по выгодному курсу.
Теперь все продукты клиента МТБанка в приложении Moby располагаются на главном экране в определенном порядке: дебетовые карты, карта Халва, счета, кредиты, вклады, металлические счета.
Для просмотра всех продуктов в определенной категории необходимо пролистать их в сторону.
Кроме того, добавлены полезные уведомления – «Дополнительные опции» для Кактуса, «Текущий платеж» для кредитных продуктов, «Проценты к снятию» для вклада, напоминание об истечении срока действия карты. Все это позволит не упустить важное.
Чтобы начать пользоваться улучшенным Moby, обновите приложение до последней версии в App Store, AppGallery или Google Play.
