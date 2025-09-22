В РРБ-ХАБе 25 сентября 2025 года пройдет бизнес-семинар «Как найти зарубежного поставщика: алгоритм и инструменты».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Банка РРБ, программа семинара включает в себя следующие темы для обсуждения:

• Тренды в международных закупках: куда движется мир и что с этим делать сейчас?

• Пошаговый алгоритм поиска зарубежного поставщика в любой сфере и из любой страны, в том числе и из Китая.

• Что нужно подготовить до начала поиска контрагента, и какие шаги делать после.

• Источники поиска: международные таможенные базы, национальные ресурсы, маркетинговые инструменты.

• Каждый участник получить список источников по странам, где 11 таможенных баз и более 50 сайтов для быстрого поиска контрагентов.

• Практическая часть: зарегистрируемся в международных таможенных базах (4 штуки) и изучим их интерфейс.

Формат: Семинар онлайн/оффлайн Краснозвездная 18 на территории РРБ-Хаба

Время проведения: 14:00-15:30

Тренер: Мария Николаевич — стратегический маркетолог, эксперт по развитию бизнеса на разных рынках (импорт и экспорт). Эксперт по кросс-культурным особенностям. Спикер конференций и автор публикаций для ведущих СМИ Беларуси: Probusiness, IBMedia, OfficeLife, Tochka.by, печатных изданий Генеральный Директор и Маркетинг.Идеи.Технологии.

Участие для клиентов РРБ-Клуба абсолютно бесплатное, но по предварительной записи через сайт club.rrb.by или по телефонам 375 17 269 24 12, 375 44 735 03 86.