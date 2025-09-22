ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
22.09.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


БИЗНЕС-СЕМИНАР «КАК НАЙТИ ЗАРУБЕЖНОГО ПОСТАВЩИКА: АЛГОРИТМ И ИНСТРУМЕНТЫ» ПРОЙДЕТ 25 СЕНТЯБРЯ В РРБ-ХАБЕ


16:45 22.09.2025

В РРБ-ХАБе 25 сентября 2025 года пройдет бизнес-семинар «Как найти зарубежного поставщика: алгоритм и инструменты».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Банка РРБ, программа семинара включает в себя следующие темы для обсуждения:

• Тренды в международных закупках: куда движется мир и что с этим делать сейчас?

• Пошаговый алгоритм поиска зарубежного поставщика в любой сфере и из любой страны, в том числе и из Китая.

• Что нужно подготовить до начала поиска контрагента, и какие шаги делать после.

• Источники поиска: международные таможенные базы, национальные ресурсы, маркетинговые инструменты.

• Каждый участник получить список источников по странам, где 11 таможенных баз и более 50 сайтов для быстрого поиска контрагентов.

• Практическая часть: зарегистрируемся в международных таможенных базах (4 штуки) и изучим их интерфейс.

Формат: Семинар онлайн/оффлайн Краснозвездная 18 на территории РРБ-Хаба

Время проведения: 14:00-15:30

Тренер: Мария Николаевич — стратегический маркетолог, эксперт по развитию бизнеса на разных рынках (импорт и экспорт). Эксперт по кросс-культурным особенностям. Спикер конференций и автор публикаций для ведущих СМИ Беларуси: Probusiness, IBMedia, OfficeLife, Tochka.by, печатных изданий Генеральный Директор и Маркетинг.Идеи.Технологии.

Участие для клиентов РРБ-Клуба абсолютно бесплатное, но по предварительной записи через сайт club.rrb.by или по телефонам 375 17 269 24 12, 375 44 735 03 86.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.09.2025
валюта курс
EUR 3.5799
USD 3.0402
RUB 3.6331
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.09.2025
валюта курс +/-
EUR 3.5835 +0.0135
USD 3.0402 -0.0028
RUB 3.6331 -0.0065
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5620 3.5690
USD 3.0300 3.0340
RUB 3.6250 3.6300
подробнее

Конвертация в банках
на 22.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1740 1.1800
EUR/RUB 97.8000 98.3000
USD/RUB 83.2000 83.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте