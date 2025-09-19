На молодёжном предпринимательском форуме Space Day Сбер Банк (Беларусь) представил новый проект для студентов и выпускников. Программа стажировок «Практикум» – это шанс проверить свои силы в действующих проектах крупнейшей компании страны и сделать уверенный шаг в профессию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, стажировка рассчитана на три месяца и включает следующие направления: разработка, анализ данных и Data Science, дизайн и продуктовый менеджмент. Каждый участник выбирает сферу, которая ему ближе, и с первых дней включается в работу над задачами, которые реализуются в продуктах и сервисах Сбера.

Ключевая особенность программы – наставничество. За каждым стажёром закрепляется куратор, который помогает адаптироваться, делится практическими знаниями и поддерживает на всех этапах. Формат стажировки гибкий – можно совмещать с учёбой. Участие оплачивается. Кроме того, предусмотрены воркшопы, митапы и знакомство с профессиональными сообществами Сбера.

Финальной точкой программы станет защита проектов перед лидерами компании. Для стажёров это шанс не только продемонстрировать свои навыки, но и заявить о себе на банковском уровне. Лучшие участники получат предложение продолжить карьеру в Сбере.