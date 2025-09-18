Сбер Банк запускает специальное предложение для предпринимателей Гомеля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, при первом открытии расчётного счёта с 16 по 26 сентября пакет РКО «Сбер Баланс» будет стоить всего 0,01 BYN в месяц в течение первых трёх месяцев.

Акция действует для субъектов микробизнеса с годовой выручкой до 2 миллионов долларов. Акционное предложение доступно только в новом отделении: Центре развития малого бизнеса №370 в Гомеле.

Пакет «Сбер Баланс» включает всё необходимое: 0 BYN cамоинкассация до 5000 BYN, безлимит платежей в BYN, 30 запросов на проверку контрагентов, выпуск и бесплатное обслуживание корпоративной карты в BYN, доступ к технологичному мобильному банку для юридических лиц.

«Микробизнесу важно оптимизировать расходы. Наше акционное предложение позволит новым клиентам оценить все преимущества банковского обслуживания с минимальными затратами. Ждём предпринимателей в нашем новом центре развития малого бизнеса, где созданы все условия для комфортной работы», — отметили в банке.

Открыть счёт и подключить пакет РКО на акционных условиях можно в ЦРМБ №370 по адресу г. Гомель, ул. Интернациональная, 13.