ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
19.09.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


СБЕР БАНК ЗАПУСКАЕТ СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ГОМЕЛЯ


11:13 19.09.2025

Сбер Банк запускает специальное предложение для предпринимателей Гомеля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, при первом открытии расчётного счёта с 16 по 26 сентября пакет РКО «Сбер Баланс» будет стоить всего 0,01 BYN в месяц в течение первых трёх месяцев.

Акция действует для субъектов микробизнеса с годовой выручкой до 2 миллионов долларов. Акционное предложение доступно только в новом отделении: Центре развития малого бизнеса №370 в Гомеле.

Пакет «Сбер Баланс» включает всё необходимое: 0 BYN cамоинкассация до 5000 BYN, безлимит платежей в BYN, 30 запросов на проверку контрагентов, выпуск и бесплатное обслуживание корпоративной карты в BYN, доступ к технологичному мобильному банку для юридических лиц.

«Микробизнесу важно оптимизировать расходы. Наше акционное предложение позволит новым клиентам оценить все преимущества банковского обслуживания с минимальными затратами. Ждём предпринимателей в нашем новом центре развития малого бизнеса, где созданы все условия для комфортной работы», — отметили в банке.

Открыть счёт и подключить пакет РКО на акционных условиях можно в ЦРМБ №370 по адресу г. Гомель, ул. Интернациональная, 13.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.09.2025
валюта курс
EUR 3.6100
USD 3.0494
RUB 3.6439
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.09.2025
валюта курс +/-
EUR 3.5536 -0.0415
USD 3.0494 +0.0075
RUB 3.6439 -0.0027
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5650 3.5850
USD 3.0260 3.0370
RUB 3.6300 3.6420
подробнее

Конвертация в банках
на 19.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1770 1.1850
EUR/RUB 98.0000 98.7000
USD/RUB 82.9000 83.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте