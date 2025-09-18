ВТБ (Беларусь) выступил генеральным партнером бизнес-конференции «Гроуинг. Тренды 2026», которая состоится 4 октября в Минском международном выставочном центре BELEXPO.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, форум объединит ведущих экспертов в области маркетинга, дизайна, управления и ресторанного бизнеса, среди которых Артемий Лебедев, Игорь Манн, Илья Кретов, Григорий Аветов, Борис Зарьков и другие. В течение одного дня участники получат концентрированный набор идей и инструментов, собранных в практическую программу «40 точек роста».

Главная цель события – дать бизнесу работающие инструменты для развития и масштабирования, а также создать площадку для продуктивного нетворкинга. Участники конференции смогут уйти с готовым планом действий, который позволит адаптироваться к вызовам рынка и ускорить рост.

«Для нас важно поддерживать инициативы, которые помогают развитию предпринимательства и формированию современной деловой среды в Беларуси. Конференция станет ценным источником знаний и практических решений для тех, кто строит и масштабирует бизнес», - отметил председатель правления ВТБ (Беларусь) Владимир Лиходиевский.

ВТБ (Беларусь) входит в десятку крупнейших финансовых учреждений страны по размеру активов. Банк представлен во всех крупных городах республики. Сегодня клиентам доступно 24 отделения, 13 мини-офисов и 50 кредитных центров для обслуживания клиентов, а также онлайн-сервисы с доступом к банковским продуктам и услугам 24/7.