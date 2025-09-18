|О компании
|18.09.2025
|
|
Банковские новости РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК ЗАПУСКАЕТ КРЕДИТ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
10:07 18.09.2025
Белагропромбанк запускает кредит для реализации юридическими лицами проектов, включенных в перечень «Региональная инициатива».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, проект должен соответствовать следующим критериям:
являться значимым для социально-экономического развития региона (области, района) с учетом отраслевых особенностей;
реализовываться на территории регионов, за исключением областных центров и г. Минска, а также прилегающих к ним районов;
обеспечивать создание не менее 5-ти новых рабочих мест или трудоустройство дополнительно не менее 5-ти человек на существующие рабочие места для новых производств (цехов);
обеспечивать создание новых производств (цехов) или модернизацию (техническое перевооружение, расширение) существующих производств или создание коммерческих объектов транспортно-логистической инфраструктуры, туризма и отдыха, медицинского обслуживания и общественного питания;
соответствовать видам деятельности, определенным в приложении к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 13 июня 2024 г. № 417 «О приоритетных видах деятельности для осуществления инвестиций», по секциям C, H, I, Q и R общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности», за исключением инвестиционных проектов, инициированных до 21 августа 2025 г.
Процентная ставка по кредиту составляет от 6,5% до 8% годовых (фиксированная ставка действует до конца 2028 года, далее действует переменная процентная ставка (СР+3)
Сумма кредита: до 30 миллионов белорусских рублей на финансирование одного инвестпроекта.
Срок кредита: до 15 лет с учетом окупаемости проекта.
Для включения в перечень проектов «Региональная инициатива» подайте заявку на специальной онлайн-площадке Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей региональная-инициатива.бел.
После включения в перечень подайте заявку на кредит в любом офисе Белагропромбанка.
|
|
