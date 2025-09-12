ЗАО «Цептер Банк» официально начало сотрудничество с белорусской криптовалютной биржей BYNEX.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это означает, что клиенты теперь могут удобно пополнять свои кошельки на BYNEX через Цептер Банк, а банк не взимает комиссию за пополнение кошелька на платформе BYNEX.

Пополнение кошельков BYNEX через Цептер Банк доступно с 11.09.2025. Комиссия банка за пополнение — 0%.

Резиденты могут открыть счета в нашем банке в любой из четырёх валют (USD, EUR, BYN, RUB) и использовать их для пополнения кошелька на BYNEX.

Нерезиденты смогут открыть счёт в белорусских рублях (BYN) и также пополнять свой BYNEX-кошелёк.

Пополнение кошелька BYNEX через Цептер Банк абсолютно бесплатно: комиссия банка — 0%. Это особенно важно для активных пользователей биржи, которые совершают регулярные переводы.

Прямой и быстрый способ пополнения — без лишних посредников, перевод идёт напрямую с вашего счёта в Цептер Банк на кошелёк в BYNEX.

Привычная и надёжная банковская инфраструктура — вы пополняете криптовалютный кошелёк с помощью проверенных инструментов Цептер Банк, не рискуя пользоваться сомнительными схемами или непонятными сервисами.

Резиденты могут работать с четырьмя валютами, а нерезиденты — в белорусских рублях. Решение одинаково доступно и для жителей Беларуси, и для клиентов из-за рубежа.

Все операции проходят в рамках белорусского законодательства, что гарантирует прозрачность и законность работы как со стороны банка, так и со стороны биржи.

Немного о BYNEX

BYNEX — это белорусская криптобиржа и платформа для торговли цифровыми активами, запущенная профессионалами в 2020 году. Площадка позиционирует себя как удобная и безопасная для пользователей любого уровня, предлагает обмен и торговлю цифровыми активами и является резидентом Парка высоких технологий Республики Беларусь. На платформе доступно 46 торговых пар.