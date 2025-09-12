ОАО «Белагропромбанк» с 12.09.2025 изменяет размер процентных ставок для вновь заключаемых договоров срочных банковских вкладов (депозитов) в российских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, размер процентов в зависимости от срока размещения составит: по вкладу «Плюс к стабильности» в RUB на 35 дней – 1,0% годовых, на 95 дней – 8,0%, на 185 дней – 9,0%, на 370 дней – 12,0%, на 735 дней – 11,5%, на 1110 дней – 11,0%; по вкладу «Плюс VIP» в RUB на 95 дней – 8,2%, на 185 дней – 9,2%, на 370 дней – 12,2%, на 735 дней – 11,7%.

Подробнее с условиями вкладов (депозитов) можно ознакомиться на сайте Белагропромбанка.