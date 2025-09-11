|О компании
|12.09.2025
Банковские новости РБ
БСБ БАНК С 13 ОКТЯБРЯ ИЗМЕНЯЕТ ТАРИФЫ НА УСЛУГУ «ИНТЕРНЕТ-ЭКВАЙРИНГ»
13:21 12.09.2025
БСБ Банк с 13 октября изменяет тарифы на услугу «Интернет-эквайринг».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, всем новым и действующим клиентам будет установлена комиссия в размере 3,5% по операциям в иностранной валюте.
