ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
12.09.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


БСБ БАНК С 13 ОКТЯБРЯ ИЗМЕНЯЕТ ТАРИФЫ НА УСЛУГУ «ИНТЕРНЕТ-ЭКВАЙРИНГ»


13:21 12.09.2025

БСБ Банк с 13 октября изменяет тарифы на услугу «Интернет-эквайринг».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, всем новым и действующим клиентам будет установлена комиссия в размере 3,5% по операциям в иностранной валюте.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 12.09.2025
валюта курс
EUR 3.6195
USD 3.0974
RUB 3.6271
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.09.2025
валюта курс +/-
USD 3.0974 +0.0133
RUB 3.6271 -0.0126
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.6050 3.6150
USD 3.0760 3.0780
RUB 3.6150 3.6270
подробнее

Конвертация в банках
на 12.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1700 1.1750
EUR/RUB 99.4000 99.7000
USD/RUB 84.9000 85.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте