|11.09.2025
Банковские новости РБ
СБЕР БАНК (БЕЛАРУСЬ) СОСТАВИЛ ПОРТРЕТ ПОЛУЧАТЕЛЯ КРЕДИТА НА ПОКУПКУ BELGEE
13:33 11.09.2025
Сбер Банк (Беларусь) составил портрет получателя кредита на покупку Belgee.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, им оказался мужчина среднего возраста. Заемные средства покрывают практически всю стоимость автомобиля – в среднем 63 тысячи белорусских рублей.
Среди покупателей Belgee преобладают мужчины. На них приходится 77,1% автокредитов в Сбер Банке.
Кредиты на Belgee обычно берут в возрасте от 35 до 45 лет – 42,9% одобренных заявок. На тех, кому от 25 до 35 лет, приходится 30% сделок. Среди людей постарше (от 45 до 55 лет) белорусские автомобили тоже востребованы – за ними 27,1% покупок с участием кредитных средств.
Среди городов лидирует Минск. На втором месте неожиданно оказалась Речица. Могилев замыкает тройку городов, где чаще всего берут кредиты на Belgee.
В среднем на покупку Belgee привлекают около 62,8 тысячи рублей. Для этого оформляют в Сбер Банке кредит «Купи БЕЛДЖИ Online» по ставке от 4% первый год (затем – 16,25%). Кредитом покрывают обычно более 89% стоимости автомобиля. Средний срок – 10 лет.
«Сейчас интерес к кредитам на Belgee крайне высокий. На белорусские автомобили действуют особые условия, чем покупатели и пользуются. И тенденция должна сохраниться: доступные кредиты остаются определяющим фактором при выборе марки автомобиля и оказывают поддержку белорусскому автопрому», – подчеркивают в Сбер Банке.
Кредиты берут на разные модели Belgee. Наибольшей популярностью пользуется городской кроссовер Belgee X50. Но также востребованы седан Belgee S50 и кроссовер Belgee X70.
