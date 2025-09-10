|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|11.09.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Банковские новости РБ
СЕРВИСОМ ОТ БЕЛАРУСБАНКА ПО ВЫДАЧЕ НАЛИЧНЫХ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ 1 МИЛЛИОН РАЗ
13:00 11.09.2025
На протяжении пяти лет успешно функционирует сервис Беларусбанка по снятию наличных денежных средств в организациях торговли и оказания услуг. В настоящее время воспользоваться данной услугой можно в 4 тыс. торговых объектов по всей стране, 1,7 тысячи из них — в сельской местности.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с момента запуска сервиса с его помощью было проведено один миллион операций на общую сумму, приближающуюся к 80 миллионам рублей. Только за текущий год осуществлено более 330 тысяч операций, в рамках которых клиентам было выдано порядка 30 миллионов рублей.
Стимулирование повышения уровня жизни в каждом регионе страны, обеспечение удобства для клиентов, особенно проживающих в небольших населенных пунктах, а также постоянное улучшение качества и доступности финансовых услуг — являются приоритетными задачами, которые Беларусбанк последовательно реализует, активно развивая и масштабируя сервис по снятию наличных денежных средств.
Определить, что в конкретном магазине доступна возможность снятия наличных, можно по специальной наклейке с изображением зеленого кошелька, размещенной рядом с кассой.
В рамках одной операции допускается снятие суммы, не превышающей пяти базовых величин (на сегодняшний день — 210 рублей). При использовании карт, выпущенных Беларусбанком, комиссия за проведение операции не взимается.
Сервис подтвердил свою востребованность не только среди покупателей, но и среди представителей бизнеса. Организации, подключившиеся к данной услуге, увеличивают товарооборот за счет привлечения новых клиентов, а также сокращают время на сдачу выручки и снижают расходы, связанные с инкассацией наличных денежных средств.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 11.09.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 10.09.2025
Курсы в банках
на 11.09.2025
Конвертация в банках
на 11.09.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте