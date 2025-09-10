На протяжении пяти лет успешно функционирует сервис Беларусбанка по снятию наличных денежных средств в организациях торговли и оказания услуг. В настоящее время воспользоваться данной услугой можно в 4 тыс. торговых объектов по всей стране, 1,7 тысячи из них — в сельской местности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с момента запуска сервиса с его помощью было проведено один миллион операций на общую сумму, приближающуюся к 80 миллионам рублей. Только за текущий год осуществлено более 330 тысяч операций, в рамках которых клиентам было выдано порядка 30 миллионов рублей.

Стимулирование повышения уровня жизни в каждом регионе страны, обеспечение удобства для клиентов, особенно проживающих в небольших населенных пунктах, а также постоянное улучшение качества и доступности финансовых услуг — являются приоритетными задачами, которые Беларусбанк последовательно реализует, активно развивая и масштабируя сервис по снятию наличных денежных средств.

Определить, что в конкретном магазине доступна возможность снятия наличных, можно по специальной наклейке с изображением зеленого кошелька, размещенной рядом с кассой.

В рамках одной операции допускается снятие суммы, не превышающей пяти базовых величин (на сегодняшний день — 210 рублей). При использовании карт, выпущенных Беларусбанком, комиссия за проведение операции не взимается.

Сервис подтвердил свою востребованность не только среди покупателей, но и среди представителей бизнеса. Организации, подключившиеся к данной услуге, увеличивают товарооборот за счет привлечения новых клиентов, а также сокращают время на сдачу выручки и снижают расходы, связанные с инкассацией наличных денежных средств.