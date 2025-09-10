ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Банковские новости РБ


СЕРВИСОМ ОТ БЕЛАРУСБАНКА ПО ВЫДАЧЕ НАЛИЧНЫХ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ 1 МИЛЛИОН РАЗ


13:00 11.09.2025

На протяжении пяти лет успешно функционирует сервис Беларусбанка по снятию наличных денежных средств в организациях торговли и оказания услуг. В настоящее время воспользоваться данной услугой можно в 4 тыс. торговых объектов по всей стране, 1,7 тысячи из них — в сельской местности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с момента запуска сервиса с его помощью было проведено один миллион операций на общую сумму, приближающуюся к 80 миллионам рублей. Только за текущий год осуществлено более 330 тысяч операций, в рамках которых клиентам было выдано порядка 30 миллионов рублей.

Стимулирование повышения уровня жизни в каждом регионе страны, обеспечение удобства для клиентов, особенно проживающих в небольших населенных пунктах, а также постоянное улучшение качества и доступности финансовых услуг — являются приоритетными задачами, которые Беларусбанк последовательно реализует, активно развивая и масштабируя сервис по снятию наличных денежных средств.

Определить, что в конкретном магазине доступна возможность снятия наличных, можно по специальной наклейке с изображением зеленого кошелька, размещенной рядом с кассой.

В рамках одной операции допускается снятие суммы, не превышающей пяти базовых величин (на сегодняшний день — 210 рублей). При использовании карт, выпущенных Беларусбанком, комиссия за проведение операции не взимается.

Сервис подтвердил свою востребованность не только среди покупателей, но и среди представителей бизнеса. Организации, подключившиеся к данной услуге, увеличивают товарооборот за счет привлечения новых клиентов, а также сокращают время на сдачу выручки и снижают расходы, связанные с инкассацией наличных денежных средств.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.09.2025
валюта курс
EUR 3.6118
USD 3.0841
RUB 3.6397
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.09.2025
валюта курс +/-
EUR 3.6000 +0.012
USD 3.0841 +0.0249
RUB 3.6397 -0.0244
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.6150 3.6200
USD 3.0910 3.0970
RUB 3.6150 3.6280
подробнее

Конвертация в банках
на 11.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1690 1.1720
EUR/RUB 99.5000 99.9900
USD/RUB 85.2500 85.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
