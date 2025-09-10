ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Банковские новости РБ


БАНК БЕЛВЭБ СНИЗИЛ СТАВКУ ПО КРЕДИТУ НА НЕДВИЖИМОСТЬ


12:24 11.09.2025

Банк БелВЭБ с 10 сентября 2025 года снизил ставку по кредиту на приобретение и строительство недвижимости с 19,1% годовых до 17,9% годовых.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, снижение ставки расширяет возможности клиентов банка, делая покупку недвижимости более доступной.

Банк финансирует строительство или приобретение жилой недвижимости, дачи, садового домика, гаража (машино-места). Сумма кредита - до 90% от стоимости объекта, в пределах платежеспособности клиента. Кроме того, есть возможность рефинансировать свой действующий кредит на недвижимость, полученный ранее в другом банке.

Кредит можно оформить в любом офисе банка на срок до 20 лет. Банк предлагает гибкий подход к обеспечению: клиент сам выбирает поручительство или залог может предоставить по кредиту.
