|10.09.2025
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Банковские новости РБ
СБЕР БАНК ЗАПУСТИЛ СПЕЦИАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ РАССРОЧКИ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ХОККЕЯ
16:35 10.09.2025
Для настоящих поклонников хоккея Сбер Банк совместно с хоккейным клубом «Динамо-Минск» предлагает абонемент на игры в рассрочку.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь каждый любитель спорта сможет разделить стоимость абонемента на шесть равных платежей без переплат.
Основные преимущества программы: рассрочка предоставляется на все виды абонементов; без начисления процентов и скрытых комиссий; простота оформления: онлайн или оффлайн.
Оформить абонемент в рассрочку можно: в личном кабинете на сайте hcdinamo.by (для владельцев абонементов прошлого сезона); во вкладке «Абонементы» на сайте hcdinamo.by (для новых владельцев абонементов); онлайн на сайте ticketpro.by; в клубном фаншопе (ТЦ «Арена Сити», второй этаж).
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 11.09.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 10.09.2025
Курсы в банках
на 10.09.2025
Конвертация в банках
на 10.09.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
