Для настоящих поклонников хоккея Сбер Банк совместно с хоккейным клубом «Динамо-Минск» предлагает абонемент на игры в рассрочку.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь каждый любитель спорта сможет разделить стоимость абонемента на шесть равных платежей без переплат.

Основные преимущества программы: рассрочка предоставляется на все виды абонементов; без начисления процентов и скрытых комиссий; простота оформления: онлайн или оффлайн.

Оформить абонемент в рассрочку можно: в личном кабинете на сайте hcdinamo.by (для владельцев абонементов прошлого сезона); во вкладке «Абонементы» на сайте hcdinamo.by (для новых владельцев абонементов); онлайн на сайте ticketpro.by; в клубном фаншопе (ТЦ «Арена Сити», второй этаж).