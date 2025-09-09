|О компании
|10.09.2025
|
Банковские новости РБ
БЕЛАРУСБАНК ЗАПУСКАЕТ КОМПЛЕКСНЫЙ ПРОДУКТ «МУЖСКОЙ КЛУБ»
12:24 10.09.2025
Беларусбанк запускает с 10 сентября новый комплексный продукт — Мужской Клуб, который включает премиальную платежную карточку и набор предложений, разработанных специально для мужской аудитории с учетом ее интересов и предпочтений.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, среди главных преимуществ — возможность управления своими финансами и выбор «Любимой категории» для получения повышенного мани-бэка, а также лаконичный дизайн карты Visa Gold с отсылкой к национальной идентичности. На лицевой стороне изображен символ Беларуси — зубр, который словно выглядывает из-за орнамента и символизирует мощь и силу, а также финансовую независимость обладателя карты.
«Новый Клуб воплощает все самое ценное и актуальное для современных мужчин: динамичность возможностей, удобство и привилегированность, а также подчеркивает статус держателя», — уточняет заместитель председателя правления банка Светлана Кожекина.
Напомним, в банке уже успешно реализуется проект для женщин — «Клуб Леди», который не первый год демонстрирует способность Беларусбанка предугадывать и создавать эффективные и выгодные предложения для разных сегментов.
« Обладая ценным опытом в выпуске комплексных продуктов, мы тщательно подошли к разработке нового предложения. В результате получился действительно качественный и конкурентный продукт, предназначенный для мужчин. Уверена, что он найдет отклик даже у самых требовательных клиентов», — поделилась Светлана Кожекина.
Наполнение «Мужского Клуба»:
мани-бэк:
3% в «Любимой категории» организаций. На выбор предоставляются категории «Автомобиль», «Путешествия», «Развлечения», «Дом» или «Спорт»;
1% в остальных категориях;
скидка 15% на страховые услуги;
бесплатный максимальный пакет М-банкинга «Полный» (с получением уведомлений о расходных и приходных операциях).
Преимущества «мужской» карточки:
срок действия карты 4 года с предоставлением права выбора счета в одной из валют: BYN, EUR, USD, RUB;
стоимость 20 рублей при оформлении карточки в отделении, 15 рублей при оформлении в цифровых каналах и 10 рублей при оформлении виртуальной карточки;
возможность бесплатного пользования картой при безналичном обороте свыше 600 рублей в месяц либо 5 рублей в месяц при невыполнении оборота.
Эксклюзивно для «Мужского Клуба»:
личный кабинет для управления своими финансами;
возможность бесплатного оформления к счету одной дополнительной карточки Visa Gold сроком на 2 года для близких;
возможность ежемесячной смены «Любимой категории».
Оформить карту можно одним из удобных способов: в любом подразделении банка, инфокиоске, на сайте, в Интернет-банкинге и приложении М-Belarusbank.
Виртуальная или физическая, персонализированная или без нанесения имени — выбор за будущим владельцем. Для получения готовой карточки можно также воспользоваться бесплатным сервисом по доставке карт.
Более подробно ознакомиться с условиями можно на сайте Беларусбанка.
