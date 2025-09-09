ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК РАССРОЧКИ ПО «КАРТЕ ПОКУПОК» БЕЛГАЗПРОМБАНКА УВЕЛИЧЕН


09:33 10.09.2025

Минимальный срок рассрочки по «Карте покупок» с 8 сентября составляет 3 месяца вместо прежних 2-х.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, увеличение рассрочки позволяет более гибко подходить к погашению задолженности. Это облегчит финансовую нагрузку и сделает покупки более доступными.

Расширенный «временной гэп» уменьшает риск финансовых трудностей. Управляйте своим бюджетом, когда необходимо погасить большую сумму за короткий срок.

Длительная рассрочка позволяет более осознанно подходить к покупкам, не торопясь принимать решения и тщательно планируя свои расходы.
