|10.09.2025
Банковские новости РБ
МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК РАССРОЧКИ ПО «КАРТЕ ПОКУПОК» БЕЛГАЗПРОМБАНКА УВЕЛИЧЕН
09:33 10.09.2025
Минимальный срок рассрочки по «Карте покупок» с 8 сентября составляет 3 месяца вместо прежних 2-х.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, увеличение рассрочки позволяет более гибко подходить к погашению задолженности. Это облегчит финансовую нагрузку и сделает покупки более доступными.
Расширенный «временной гэп» уменьшает риск финансовых трудностей. Управляйте своим бюджетом, когда необходимо погасить большую сумму за короткий срок.
Длительная рассрочка позволяет более осознанно подходить к покупкам, не торопясь принимать решения и тщательно планируя свои расходы.
