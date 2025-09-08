Национальный банк разработал проект закона о новой, электронной форме национальной валюты. Параллельно ведутся технологические работы по созданию цифровой платформы.

Как сообщает портал news.by, к концу 2026 года вся нормативная и техническая базы будут готовы. Цифровой белорусский рубль больше всего будет востребован в двух направлениях, заявил первый заместитель председателя правления Нацбанка Александр Егоров. Это контроль использования бюджетных средств, а также трансграничные платежи.

Другие страны тоже создают свои цифровые валюты, и в какой-то момент их можно будет состыковать между собой. Но для этого валюты должны работать на одной блокчейн-технологии. Это позволит в будущем торговать без использования валют третьих стран.