|09.09.2025
Банковские новости РБ
В НАЦБАНКЕ РАССКАЗАЛИ, ГДЕ БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЦИФРОВОЙ БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ
10:24 09.09.2025
Национальный банк разработал проект закона о новой, электронной форме национальной валюты. Параллельно ведутся технологические работы по созданию цифровой платформы.
Как сообщает портал news.by, к концу 2026 года вся нормативная и техническая базы будут готовы. Цифровой белорусский рубль больше всего будет востребован в двух направлениях, заявил первый заместитель председателя правления Нацбанка Александр Егоров. Это контроль использования бюджетных средств, а также трансграничные платежи.
Другие страны тоже создают свои цифровые валюты, и в какой-то момент их можно будет состыковать между собой. Но для этого валюты должны работать на одной блокчейн-технологии. Это позволит в будущем торговать без использования валют третьих стран.
