Банковские новости РБ


БНБ-БАНК С 9 СЕНТЯБРЯ ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В СБОРНИК ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ


14:12 08.09.2025

БНБ-Банк с 9 сентября вносит изменения в Сборник плат (вознаграждений).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, основные изменения касаются юридических лиц и ИП.

Теперь банк будет взимать дополнительную комиссию в том числе за:

исполнение платежей в долларах США на счета получателей, открытые в «Приорбанке». Она составит 1% от суммы платежа;

исполнение платежей в евро на счета получателей, открытые в «Приорбанке» и «Беларусбанке». Она составит 1,9% от суммы платежа.

Комиссия будет списываться общей суммой от всех переводов, исполненных в течение операционного дня, не позднее следующего за ним рабочего дня.

Дополнительная комиссия по вышеуказанным платежам не удерживается:

при условии отправления платежа за счет купленной либо сконвертированной в банке валюты после 15 ноября 2022 года или за счет средств, поступивших на счет клиента после 15 ноября 2022 года через корреспондентские счета банка, открытые в банках-нерезидентах;

при отправлении платежа со счета по учету кредитной задолженности или за счет средств, поступивших на счет клиента со счета по учету кредитной задолженности;

при отправлении платежа с депозитного счета или за счет средств, поступивших на счет клиента с депозитного счета.

Подробнее с этими изменениями, а также с полным текстом тарифов в новой редакции можно ознакомиться на сайте БНБ-Банка.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 09.09.2025
валюта курс
EUR 3.5421
USD 3.0214
RUB 3.6893
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.09.2025
валюта курс +/-
EUR 3.5400 -0
USD 3.0214 +0.012
RUB 3.6893 -0.0062
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0300 3.5100
USD 2.9970 3.0000
RUB 3.6800 3.6890
подробнее

Конвертация в банках
на 08.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1680 1.1720
EUR/RUB 94.8000 95.3000
USD/RUB 81.1000 81.5500
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
