|08.09.2025
Банковские новости РБ
БНБ-БАНК С 9 СЕНТЯБРЯ ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В СБОРНИК ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ
14:12 08.09.2025
БНБ-Банк с 9 сентября вносит изменения в Сборник плат (вознаграждений).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, основные изменения касаются юридических лиц и ИП.
Теперь банк будет взимать дополнительную комиссию в том числе за:
исполнение платежей в долларах США на счета получателей, открытые в «Приорбанке». Она составит 1% от суммы платежа;
исполнение платежей в евро на счета получателей, открытые в «Приорбанке» и «Беларусбанке». Она составит 1,9% от суммы платежа.
Комиссия будет списываться общей суммой от всех переводов, исполненных в течение операционного дня, не позднее следующего за ним рабочего дня.
Дополнительная комиссия по вышеуказанным платежам не удерживается:
при условии отправления платежа за счет купленной либо сконвертированной в банке валюты после 15 ноября 2022 года или за счет средств, поступивших на счет клиента после 15 ноября 2022 года через корреспондентские счета банка, открытые в банках-нерезидентах;
при отправлении платежа со счета по учету кредитной задолженности или за счет средств, поступивших на счет клиента со счета по учету кредитной задолженности;
при отправлении платежа с депозитного счета или за счет средств, поступивших на счет клиента с депозитного счета.
Подробнее с этими изменениями, а также с полным текстом тарифов в новой редакции можно ознакомиться на сайте БНБ-Банка.
