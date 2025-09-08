БНБ-Банк с 9 сентября вносит изменения в Сборник плат (вознаграждений).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, основные изменения касаются юридических лиц и ИП.

Теперь банк будет взимать дополнительную комиссию в том числе за:

исполнение платежей в долларах США на счета получателей, открытые в «Приорбанке». Она составит 1% от суммы платежа;

исполнение платежей в евро на счета получателей, открытые в «Приорбанке» и «Беларусбанке». Она составит 1,9% от суммы платежа.

Комиссия будет списываться общей суммой от всех переводов, исполненных в течение операционного дня, не позднее следующего за ним рабочего дня.

Дополнительная комиссия по вышеуказанным платежам не удерживается:

при условии отправления платежа за счет купленной либо сконвертированной в банке валюты после 15 ноября 2022 года или за счет средств, поступивших на счет клиента после 15 ноября 2022 года через корреспондентские счета банка, открытые в банках-нерезидентах;

при отправлении платежа со счета по учету кредитной задолженности или за счет средств, поступивших на счет клиента со счета по учету кредитной задолженности;

при отправлении платежа с депозитного счета или за счет средств, поступивших на счет клиента с депозитного счета.

Подробнее с этими изменениями, а также с полным текстом тарифов в новой редакции можно ознакомиться на сайте БНБ-Банка.