Банковские новости РБ


ОБЪЕМ ПОДДЕРЖКИ ПАРТНЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ «МОСТ» БЕЛАРУСБАНКА ЗА 9 ЛЕТ СОСТАВИЛ BR6 МЛРД.


10:05 08.09.2025

За 9 лет своего существования программа «Мост» Беларусбанка расширила партнерскую сеть соразмерно масштабам страны и стала одним из ключевых решений в развитии бизнеса наших клиентов: объем кредитования достиг 6 миллиардов рублей, а количество партнеров превысило 3500 организаций во всех сферах бизнеса республики.

Как сообщили ЭКОПРЕС в пресс-службе банка, программа стала мостом, соединяющим возможности банка с потребностями корпоративных клиентов.

Кредит со ставкой 0,00001% и гибкими условиями рассрочки платежа от 30 до 180 дней позволил уже тысячам клиентов реализовать свои проекты, открыть новые горизонты развития и укрепить свою финансовую стабильность без дополнительного отвлечения оборотных средств компаний на оплату процентного вознаграждения банку. Программа «Мост» стала символом надежности, эффективности и долгосрочного партнерства.

«Девять лет — это значимый этап в истории нашей программы. За это время мы сформировали мощную платформу для развития бизнеса любого масштаба, как малого и среднего, так и крупного сегмента. Мы гордимся сформированной на сегодня партнерской сетью, которая позволяет нашей программе отвечать на различные запросы и цели кредитования из самых разных отраслей деятельности. Это и текущая деятельность, и инвестиционная. Мы будем продолжать развиваться в этом направлении, объединяя усилия для роста благосостояния наших клиентов и партнеров», — отметила директор департамента корпоративного бизнеса Беларусбанка Татьяна Пашкевич.
