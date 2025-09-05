|О компании
|05.09.2025
Банковские новости РБ
УСТАНОВЛЕН РАЗМЕР ПРОЦЕНТНОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ СБЕР БАНКА 101-ГО И 124-ГО ВЫПУСКОВ
14:30 05.09.2025
Решением Правления ОАО «Сбер Банк» установлен процентный доход по облигациям ОАО «Сбер Банк» сто первого и сто двадцать четвертого выпусков.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, установлен процентный доход:
- на двадцать пятый процентный период (с 02.10.2025 по 01.01.2026) по облигациям ОАО «Сбер Банк» сто первого выпуска, государственный регистрационный номер 5-200-02-3827, дата государственной регистрации 03.10.2019 в размере СР-2,25;
- на шестой процентный период (с 05.10.2025 по 04.01.2026) по облигациям ОАО «Сбер Банк» сто двадцать четвертого выпуска, государственный регистрационный номер 5-200-02-5067, дата государственной регистрации 21.06.2024 в размере СР-2,25.
Информация «О размере процентного дохода по облигациям ОАО «Сбер Банк» сто первого выпуска, установленном Правлением ОАО «Сбер Банк» на двадцать пятый процентный период и сто двадцать четвертого выпуска установленном Правлением ОАО «Сбер Банк» на шестой процентный период», размещена на интернет-сайте Банка.
