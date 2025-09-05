ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Банковские новости РБ


УСТАНОВЛЕН РАЗМЕР ПРОЦЕНТНОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ СБЕР БАНКА 101-ГО И 124-ГО ВЫПУСКОВ


14:30 05.09.2025

Решением Правления ОАО «Сбер Банк» установлен процентный доход по облигациям ОАО «Сбер Банк» сто первого и сто двадцать четвертого выпусков.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, установлен процентный доход:

- на двадцать пятый процентный период (с 02.10.2025 по 01.01.2026) по облигациям ОАО «Сбер Банк» сто первого выпуска, государственный регистрационный номер 5-200-02-3827, дата государственной регистрации 03.10.2019 в размере СР-2,25;

- на шестой процентный период (с 05.10.2025 по 04.01.2026) по облигациям ОАО «Сбер Банк» сто двадцать четвертого выпуска, государственный регистрационный номер 5-200-02-5067, дата государственной регистрации 21.06.2024 в размере СР-2,25.

Информация «О размере процентного дохода по облигациям ОАО «Сбер Банк» сто первого выпуска, установленном Правлением ОАО «Сбер Банк» на двадцать пятый процентный период и сто двадцать четвертого выпуска установленном Правлением ОАО «Сбер Банк» на шестой процентный период», размещена на интернет-сайте Банка.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.09.2025
валюта курс
EUR 3.4921
USD 2.9994
RUB 3.6959
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.09.2025
валюта курс +/-
USD 3.0094 +0.01
RUB 3.6955 -0.0004
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5000 3.4970
USD 2.9920 2.9950
RUB 3.6860 3.6890
подробнее

Конвертация в банках
на 05.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1680 1.1679
EUR/RUB 94.7000 94.9000
USD/RUB 81.1000 81.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
