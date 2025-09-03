Банковские новости РБ

К КРЕДИТНОМУ ПРОДУКТУ «РАССРОЧКА» ТЕХНОБАНКА ПРИСОЕДИНИЛСЯ НОВЫЙ ПАРТНЕР

14:45 04.09.2025 К кредитному продукту «Рассрочка» ОАО «Технобанк» присоединился новый партнер. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новым партнерам стал магазин дверей «DVERI.BY» (ООО «ЮСДТехно») – срок рассрочки 6 и 9 месяцев. С более подробной информацией можно ознакомится на сайте банка.