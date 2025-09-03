Национальный банк Беларуси объявляет о проведении ежегодного конкурса на лучшую работу по экономической тематике.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, конкурс проводится в двух номинациях: конкурсные работы студентов; конкурсные работы магистрантов и аспирантов.

В конкурсе могут принять участие (как индивидуально, так и в составе коллективов) студенты, магистранты и аспиранты учреждений высшего образования и организаций, реализующих образовательные программы послевузовского образования Республики Беларусь.

Главный приз в каждой номинации – денежная премия в размере 1 200 белорусских рублей. Также денежными премиями в каждой из категорий будут отмечены конкурсные работы, занявшие второе и третье места, – 1 000 и 800 белорусских рублей соответственно. По решению экспертного совета денежными премиями в размере 300 белорусских рублей могут быть отмечены работы финалистов, не занявшие призовые места.

Заявку на участие в конкурсе, конкурсную работу и отчет о проверке ее на оригинальность необходимо направить на электронный адрес до 20 октября 2025 г. Подробная информация о конкурсе (сроки и порядок его проведения, а также требования, предъявляемые к участникам и их конкурсным работам) размещена на Едином портале финансовой грамотности.

Победители и призеры конкурса будут объявлены в декабре 2025 г.