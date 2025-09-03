В Белагропромбанке действует специальное предложение «30 тысяч +», дающее возможность получить выгодные условия по расчетно-кассовому обслуживанию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, предложение актуально для новых клиентов бизнес-направления «Микро и малый бизнес», открывших свой первый расчетный счет в банке не ранее 3 сентября 2025 года.

Алгоритм прост: клиент подключает в Белагропромбанке любой из предложенных пакетов услуг и при условии наличия в предыдущем месяце обслуживания среднедневного остатка на текущих (расчетных) счетах не менее 30 000 белорусских рублей (за исключением специальных счетов, субсчетов, счетов эскроу) – абонентская плата по пакету в текущем месяце составит всего 1 копейку.

Банк предлагает следующие пакеты услуг:

Smart START – один из лучших пакетов для начинающих предпринимателей, с которым клиент банка получает множество необходимых услуг: открытие счета в белорусских рублях; неограниченное количество банковских переводов в белорусских рублях; бесплатное дистанционное банковское обслуживание; бесплатное зачисление наличных на счет через банкомат и через автоматическую депозитную машину, информирование о проведенных операциях и др.

Пользоваться пакетом Smart START можно шесть месяцев, а затем необходимо перейти на другой пакет услуг.

Smart ИП – базовый пакет услуг, включающий 5 банковских переводов в белорусских рублях в месяц, дистанционное банковское обслуживание, при наличии договора эквайринга с банком – 2 единицы терминального оборудования или терминалов 3 в 1 (Smart-касса).

Smart ММБ – оптимальный пакет услуг, позволяющий бесплатно осуществить 15 банковских переводов в месяц, пользоваться системой дистанционного банковского обслуживания, а при наличии договора эквайринга банк предоставит 2 единицы терминального оборудования или терминалов 3 в 1 (Smart-касса).

Smart Безлимит – для клиентов, ведущих активные расчеты. Банковские услуги, которые предоставит данный пакет услуг, – это безлимит платежей в белорусских рублях, зачисление наличных на счет через банкомат, сервисное обслуживание карточек платежной системы Белкарт, безлимитное информирование о проведенных операциях по счету и корпоративным карточкам, две Smart-кассы и др.

Пакет услуг «Своими руками» – клиент получает возможность бесплатно совершить до 100 межбанковских переводов, также – это без ограничений переводы внутри банка, прием наличных денежных средств через банкомат, неограниченное количество корпоративных карточек Белкарт и 1 карточка Business международной платежной системы Visa/MC, бесплатное информирование об операциях по счетам и корпоративным картам и др.

Пакет услуг «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ» – дает возможность открытия счетов в национальной и иностранной валютах, сюда включены также 50 межбанковских переводов, переводы внутри банка и выдача справок без ограничения, бесплатный прием наличных через кассу банка, устройства самообслуживания, а также автоматическую депозитную машину и др.

Важно знать, что абонентская плата за месяц, в котором был открыт первый расчетный счет в банке, будет выставлена без учета размера остатка на счете. Спецусловия «30 тысяч +» действуют в течение всего срока обслуживания. А при подключении дополнительных пакетов услуг «PRO» специальные условия обслуживания прекращают свое действие.