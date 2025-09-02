ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Банковские новости РБ


В БАРАНОВИЧАХ ЗАПУСТИЛИ ОПЛАТУ ПРОЕЗДА В АВТОБУСЕ БАНКОВСКИМИ КАРТОЧКАМИ


09:40 03.09.2025

В Барановичах заработала оплата проезда в автобусе банковской карточкой. Стоимость проезда аналогична цене бумажного билета. Проект реализован Сбер Банком, ИТ-компанией «Международный деловой альянс» и Автобусным парком г. Барановичи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Сбер Банка, платить за проезд пока можно только на 16-м маршруте – одном из самых популярных в Барановичах. Автобусы курсируют между улицей 50 лет ВЛКСМ и микрорайоном Северный. Оплату можно произвести на иных маршрутах, где автобусы оснащены валидаторами.

Для оплаты достаточно поднести банковскую карточку к валидатору. Транзакция занимает доли секунды. Ее стоимость равнозначна цене билета – 90 копеек. Система поддерживает карточки платежных систем Белкарт, Visa и Mastercard любого белорусского банка. Платить можно и смартфоном с помощью сервиса Белкарт Pay.

«Сейчас это пилотный проект. Если он окажется успешным, то технологию можно масштабировать и на другие городские маршруты. Инициатива позволяет жителям Барановичей оплачивать проезд прямо в салоне автобуса – быстро и удобно. Опыт Могилева показывает, что пассажирам форма расчетов банковской карточкой нравится – аудитория сервиса постоянно растет», – отмечают в Сбер Банке.

В феврале этого года оплата проезда банковскими карточками появилась и в троллейбусах Могилева. С тех пор оплатили более миллиона поездок. С каждым месяцем спрос растет: только в августе «пластиком» рассчитались 230 000 раз. Каждая девятая оплата – карточкой Сбер Банка.

В Сбер Банке выяснили, что чаще всего белорусы ездят на общественном транспорте по пятницам. Многие платят банковской картой не только за себя, но и за попутчиков – с июня 2025 года (момент запуска опции) этой функцией воспользовались более 10 тысяч пассажиров.

Справочно: Более 7 лет назад Сбер Банк запустил масштабный проект по оплате банковскими карточками на турникетах минского метро. Сейчас на них приходится более 3 млн поездок каждый месяц. Позже такая система оплаты заработала и на городских линиях Белорусской железной дороги.
