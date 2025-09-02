Республиканская олимпиада по финансовой грамотности среди школьников пройдет в Беларуси в сентябре – декабре 2025 года. Организаторы олимпиады – Национальный банк и Министерство образования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, олимпиада пройдет в четыре этапа:

в учреждениях образования – в сентябре 2025 года;

районный этап – 17 октября 2025 года;

областной (Минский городской) этап – 21 ноября 2025 года;

заключительный этап олимпиады – 12 декабря 2025 года.

Олимпиадные задания включают вопросы в виде тестов с вариантами ответов по следующим темам: личные финансы, наличные деньги, сбережения и вклады (депозиты), заимствования, цифровой банкинг, страхование, налоги и сборы, инвестиции и ценные бумаги, финансовая математика. Отдельный блок вопросов в текущем году впервые посвящен теме кибербезопасности.

В помощь учащимся и педагогам для подготовки к олимпиаде Национальным банком разработаны методические рекомендации, которые включают описание тем заданий, рекомендуемые источники информации, примеры вопросов с ответами и пояснениями. С методическими рекомендациями и заданиями прошлых лет можно ознакомиться на Едином портале финансовой грамотности fingramota.by.

Олимпиада проводится в Беларуси ежегодно начиная с 2014 года и является одним из наиболее масштабных национальных мероприятий по повышению финансовой грамотности. В прошлом году в олимпиаде приняло участие около 27 тысяч учащихся из 2 314 учреждений образования Республики Беларусь.