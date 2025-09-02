|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|02.09.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Банковские новости РБ
В БЕЛАРУСИ СТАРТУЕТ ЕЖЕГОДНАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
15:01 02.09.2025
Республиканская олимпиада по финансовой грамотности среди школьников пройдет в Беларуси в сентябре – декабре 2025 года. Организаторы олимпиады – Национальный банк и Министерство образования.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, олимпиада пройдет в четыре этапа:
в учреждениях образования – в сентябре 2025 года;
районный этап – 17 октября 2025 года;
областной (Минский городской) этап – 21 ноября 2025 года;
заключительный этап олимпиады – 12 декабря 2025 года.
Олимпиадные задания включают вопросы в виде тестов с вариантами ответов по следующим темам: личные финансы, наличные деньги, сбережения и вклады (депозиты), заимствования, цифровой банкинг, страхование, налоги и сборы, инвестиции и ценные бумаги, финансовая математика. Отдельный блок вопросов в текущем году впервые посвящен теме кибербезопасности.
В помощь учащимся и педагогам для подготовки к олимпиаде Национальным банком разработаны методические рекомендации, которые включают описание тем заданий, рекомендуемые источники информации, примеры вопросов с ответами и пояснениями. С методическими рекомендациями и заданиями прошлых лет можно ознакомиться на Едином портале финансовой грамотности fingramota.by.
Олимпиада проводится в Беларуси ежегодно начиная с 2014 года и является одним из наиболее масштабных национальных мероприятий по повышению финансовой грамотности. В прошлом году в олимпиаде приняло участие около 27 тысяч учащихся из 2 314 учреждений образования Республики Беларусь.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.09.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 02.09.2025
Курсы в банках
на 02.09.2025
Конвертация в банках
на 02.09.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте