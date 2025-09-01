Банковские новости РБ

БЕЛАГРОПРОМБАНК С 1 ОКТЯБРЯ ПРЕКРАЩАЕТ ДЕЙСТВИЯ ДИСКОНТНОЙ ПРОГРАММЫ PREMIUM CARD

11:14 02.09.2025 ОАО «Белагропромбанк» с 1 октября 2025 года прекращает действия дисконтной программы Premium Card для держателей премиальных карточек Visa Platinum и Visa Infinite. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.