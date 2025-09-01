ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Банковские новости РБ


В МОЗЫРЕ ОТКРЫЛОСЬ НОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ МТБАНКА


17:10 01.09.2025

МТБанк открыл в Мозыре новое отделение. Расположено оно в здании торгового центра Global Market на бульваре Дружбы, 11а. Теперь еще большему числу жителей Мозыря доступны качественные и удобные финансовые услуги.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с помощью специалиста по обслуживанию физических лиц в новом отделении клиенты смогут открывать депозиты, оформлять кредиты, заказывать и перевыпускать карты Халва, Кактус, Шоппер и другие расчетные карты МТБанка. Есть возможность проконсультироваться по действующим кредитам и оформить страховые продукты.

В кассе РКЦ доступны пополнение и снятие денежных средств с карт, погашение кредитов, обмен валют и проведение операций через онлайн-платформу NEMBO.

Клиенты могут воспользоваться полным спектром финансовых решений, включая открытие счетов для получения пенсий, зарплат и социальных выплат, проведение безналичных платежей, а также оплаты услуг через систему ЕРИП (коммунальные платежи, мобильная связь, страховые продукты и другие). Здесь также установлен считыватель для подтверждения ID-карт в Межбанковской системе идентификации (МСИ).

Режим работы отделения

Специалист по обслуживанию физических лиц: пн. – пт.: 10:00 – 19:00, обед: 14:15-15:00; сб.: 10:00 – 16:00; вс.: выходной.

Режим работы кассы: пн. – вс.: 10:00 - 21:00, обед: 14:15-15:00.
