С 1 сентября держателям карточек UnionPay Беларусбанка доступна отправка денежных переводов MoneyExpress в долларах США в Китай через сайт банка.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для совершения перевода достаточно воспользоваться кнопкой «Перевести сейчас» на странице сайта банка «Частным лицам» - «Онлайн-сервисы» - «Переводы с карты на карту», далее ввести реквизиты карты отправителя, номер карты, фамилию и имя получателя перевода, а также сумму перевода.

Операции выполняются в режиме онлайн без необходимости посещения отделения.

Ознакомиться с тарифами можно на сайте финучреждения.