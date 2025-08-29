|О компании
|01.09.2025
Банковские новости РБ
НЕО БАНК РАСШИРИЛ ВОЗМОЖНОСТИ ПО SWIFT-ПЕРЕВОДАМ В ДОЛЛАРАХ США ДЛЯ ФИЗЛИЦ
11:43 01.09.2025
Нео Банк расширил возможности по SWIFT-переводам в долларах США для физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, при покупке безналичных долларов США за белорусские рубли для отправки перевода комиссия составит 1% от суммы перевода (минимум 30 долларов США).
При осуществлении перевода за счёт уже имеющихся средств в валюте, применяется действующий тариф: 50 долларов США + 1,3% от суммы перевода.
Новые условия позволят клиенту самостоятельно выбирать наиболее удобный и выгодный вариант отправки средств.
|
