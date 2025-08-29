Банк БелВЭБ в сентябре начисляет повышенный money-back 5% в категории «Парикмахерские и салоны красоты».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, при расчетах в парикмахерских, барбершопах, салонах красоты (МСС-код 7230) клиент получит повышенный money-back в размере 5%. Условия акции распространяется на карты из любого пакета услуг линейки «Всё».

Money-back по категории месяца начисляется автоматически и не требует дополнительного подключения. При расчете учитываются безналичные операции по оплате товаров (работ, услуг) карточкой, отраженные по счету в течение сентября.