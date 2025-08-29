|О компании
|30.08.2025
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Банковские новости РБ
БАНК БЕЛВЭБ В СЕНТЯБРЕ НАЧИСЛЯЕТ MONEY-BACK 5% В КАТЕГОРИИ «ПАРИКМАХЕРСКИЕ И САЛОНЫ КРАСОТЫ»
17:13 29.08.2025
Банк БелВЭБ в сентябре начисляет повышенный money-back 5% в категории «Парикмахерские и салоны красоты».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, при расчетах в парикмахерских, барбершопах, салонах красоты (МСС-код 7230) клиент получит повышенный money-back в размере 5%. Условия акции распространяется на карты из любого пакета услуг линейки «Всё».
Money-back по категории месяца начисляется автоматически и не требует дополнительного подключения. При расчете учитываются безналичные операции по оплате товаров (работ, услуг) карточкой, отраженные по счету в течение сентября.
