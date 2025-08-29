Беларусь продолжает активное многовекторное сотрудничество с регионами Российской Федерации. Ключевым направлением данной работы является экономическое: увеличение товарооборота, выстраивание кооперационного взаимодействия, реализация совместных интеграционных проектов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, накануне белорусская делегация, в составе которой первый заместитель председателя Правления Банка развития Роман Бродов, с рабочим визитом посетила Башкортостан. Руководители отечественных промышленных предприятий и представители бизнеса под руководством заместителя Премьер-министра Виктора Каранкевича консолидировали усилия для максимизации перечня продукции и услуг, которые могут поставляться в этот российский регион, в том числе с использованием финансовых инструментов Банка развития.

Знаковым мероприятием визита стало открытие в Уфе мультибрендового центра белорусской техники. В его цехах – широкая линейка отечественных машин: грузовики, комбайны, сельхозмашины, коммунальная техника. К слову, в регионе уже работает 11 тысяч единиц белорусской техники, а теперь будет еще больше.

«Мы закупали эту технику и будем продолжать это делать. Нам нужна практически вся представленная здесь линейка: от троллейбусов до самосвалов. Очень востребована и коммунальная, и строительная техника», – сказал во время церемонии открытия центра Глава Башкортостана Радий Хабиров.

По сути, новый объект – крупный производственно-сервисный центр по продаже и обслуживанию белорусской спецтехники в регионе. Реализация этого масштабного инвестпроекта является ярким примером успешного сотрудничества между Беларусью и Башкортостаном.

Программа визита белорусской делегации также предусматривала проведение предметных переговоров с Главой Республики Башкортостан по определению перспективных направлений взаимодействия и способов эффективной реализации совместных проектов. Потенциал Беларуси и Башкортостана всем участникам встречи известен, поэтому стороны сквозь призму конкретных сфер обсудили направления наращивания сотрудничества.

Кроме того, Роман Бродов в центре управления республикой Башкортостан презентовал руководителям министерств, агентств, муниципалитетов и областных структур финансовые инструменты Банка по поддержке экспорта.

Он подчеркнул нацеленность Банка развития, чтобы белорусские товары и технологии были максимально доступны для Башкирии, а его финансирование стало катализатором для взаимовыгодного роста и укрепления деловых связей.

«Презентованные сегодня финансовые продукты – это не просто кредиты, а конкретные инструменты для реализации крупных совместных проектов. Мы заинтересованы, чтобы белорусский экспорт был не разовой поставкой, а основой для долгосрочного промышленного сотрудничества и кооперации, выводя наши отношения на качественно новый уровень», – сказал Роман Бродов.

Отдельное внимание первый заместитель председателя Правления акцентировал на возможности финансирования не только поставок готовой продукции, но и совместных проектов по созданию новых производств и технологических цепочек.

«Для нас важно, чтобы ни одно серьезное предложение от белорусского завода или наоборот не сорвалось из-за вопросов финансирования или расчетов. Поэтому мы предлагаем различные гибкие и выгодные модели кредитования под поставки конкретных видов промышленной продукции и реализацию совместных проектов. Банк развития найдет приемлемую модель финансирования, если будет достигнута договоренность между покупателем и продавцом по всем материальным аспектам сделки», – заявил Роман Бродов.

Беларусь и Башкортостан активно развивают сотрудничество в различных сферах, включая машиностроение и производство товаров народного потребления. Уже успешно реализуется ряд проектов, например, совместное предприятие по сборке и продаже тракторов. Беларусь направляет в российский регион узлы и комплектующие для тракторов, а в Башкортостане их собирают, добавляя определенные детали. В результате получается востребованная продукция. Стороны продолжают углублять взаимодействие, а Банк развития – способствовать эффективности этой работы.