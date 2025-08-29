Банковские новости РБ

ПАРИТЕТБАНК С 1 СЕНТЯБРЯ ПРЕКРАЩАЕТ РАБОТУ ОТДЕЛЕНИЯ ДО №1 ЦБУ «МИНСК-МИР»

09:24 29.08.2025 Паритетбанк с 1 сентября прекращает работу отделения ДО №1 ЦБУ «Минск-Мир» по адресу г. Минск, ул. Лейтенанта Кижеватова, 7к2. Как уточнили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, дальнейшее обслуживание клиентов будет осуществляться в ЦБУ «Минск-Мир» по адресу г. Минск, пр-т Мира, 4.