БАНК РРБ ОТКРЫЛ НОВЫЙ ПУНКТ ОБМЕНА ВАЛЮТЫ В МИНСКЕ

14:18 27.08.2025 Банк РРБ 26 августа открыл новый пункт обмена валюты (ПОВ) №27 в Минске по адресу: пр. Жукова, 44 ТЦ OUTLETO. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, здесь можно осуществить необходимые платежи, погасить кредит, совершить валютно-обменные операции, сдать выручку (для ИП и юрлиц).