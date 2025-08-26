В Беларуси утвержден План действий по повышению финансовой грамотности населения на 2025 – 2030 годы (далее – план) и мероприятия по его выполнению. Соответствующее решение принято постановлением Правления Национального банка от 25 августа 2025 г. № 246 в целях обеспечения на государственном уровне системной работы по повышению финансовой грамотности населения как необходимого условия улучшения благосостояния и качества жизни граждан и укрепления финансовой стабильности в стране.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, план представляет собой уже третью шестилетнюю стратегию повышения финансовой грамотности населения в Беларуси и позволит:

сохранить и развить системный характер мер, предпринимаемых на государственном уровне для повышения финансовой грамотности населения;

обеспечить участие в работе по повышению финансовой грамотности населения широкого круга партнеров и координацию их действий;

расширить в рамках системы образования накопленный опыт по повышению финансовой грамотности детей, учащихся и молодежи, а также подготовить кадры в сфере финансовой грамотности;

увеличить охват различных слоев населения работой по повышению финансовой грамотности;

отслеживать динамику уровня финансовой грамотности в стране, в том числе в разрезе регионов, социально-демографических групп.

В реализации плана будет задействован широкий круг государственных органов, участников финансового рынка, а также других заинтересованных организаций. Координацию работ в рамках плана осуществляет Национальный банк.

Планом предусматривается проведение административных, образовательных, просветительских, медийных мероприятий и прямой разъяснительной работы. При этом приоритеты будут смещены в сторону цифровых инструментов, практико-ориентированности, а также адресности с учетом специфики каждой целевой группы: учащихся, учителей, молодежи, работающих граждан, пенсионеров, безработных и социально уязвимых групп.

Взаимодействие с населением продолжится по следующим тематическим направлениям: личные финансы, базовые финансовые знания, цифровые финансы, налоговая грамотность, страхование, защита прав потребителей финансовых услуг. Кроме того, с учетом актуальности в отдельный тематический блок выделены вопросы финансовой безопасности и противостояния кибермошенничеству.

Для оценки эффективности предпринимаемых мер по повышению финансовой грамотности населения в плане закреплены целевые показатели. Ключевым индикатором выступает интегральный индекс финансовой грамотности населения, отражающий уровень знаний, установок и поведения в сфере финансов. Ожидается, что интегральный индекс финансовой грамотности вырастет с 43,2% в 2024 году до 45,0% в 2026 году, 47,5% в 2028 году и 50,0% в 2030 году.

Оценка уровня финансовой грамотности будет происходить на основании республиканских опросов населения, проведение которых запланировано каждые два года (в 2026, 2028 и 2030 годах).