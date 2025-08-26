Банковские новости РБ

У «ПРИОРБАНКА» НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

08:33 27.08.2025 Наблюдательный Совет ОАО «Приорбанк» принял решение об избрании нового председателя Правления Приорбанка. Им стал Мохамед Альдосари. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новый руководитель обладает обширным, более чем 26-летним опытом работы в банковском секторе, в том числе, в качестве руководителя ведущих финансовых учреждений Объединенных Арабских Эмиратов. На протяжении своей карьеры он играл ключевую роль в построении новых финансовых компаний, реализации инициатив в части цифровой трансформации, а также в разработке инновационных банковских продуктов.