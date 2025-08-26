|О компании
|26.08.2025
Банковские новости РБ
БАНК БЕЛВЭБ ОБЪЯВИЛ СТАРТ АКЦИИ «ШКОЛЬНЫЙ СЕЗОН С БАНКОМ БЕЛВЭБ»
16:31 26.08.2025
Банк БелВЭБ объявил старт новой акции «Школьный сезон с Банком БелВЭБ», приуроченной к началу учебного года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 25 августа по 15 сентября подростки от 14 до 18 лет, впервые оформившие текущий (расчетный) счет в Банке БелВЭБ с базовыми условиями обслуживания и выпустившие к нему банковскую платежную карточку, получат приятный подарок от банка.
Каждому участнику, выполнившему условия акции, вручается фирменный рюкзак Банка БелВЭБ.+
«Банк БелВЭБ стремится развивать финансовую грамотность молодежи и учит финансовой самостоятельности с простых решений. Открытие первого счета - важный шаг в жизни подростка, а наш банк сделает его еще более приятным. Мы готовы и дальше сопровождать наших новых клиентов и учить осознанным решениям в финансовых вопросах», - отметил директор департамента продаж розничного бизнеса Банка БелВЭБ Артем Буслов.
