Банк БелВЭБ объявил старт новой акции «Школьный сезон с Банком БелВЭБ», приуроченной к началу учебного года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 25 августа по 15 сентября подростки от 14 до 18 лет, впервые оформившие текущий (расчетный) счет в Банке БелВЭБ с базовыми условиями обслуживания и выпустившие к нему банковскую платежную карточку, получат приятный подарок от банка.

Каждому участнику, выполнившему условия акции, вручается фирменный рюкзак Банка БелВЭБ.+

«Банк БелВЭБ стремится развивать финансовую грамотность молодежи и учит финансовой самостоятельности с простых решений. Открытие первого счета - важный шаг в жизни подростка, а наш банк сделает его еще более приятным. Мы готовы и дальше сопровождать наших новых клиентов и учить осознанным решениям в финансовых вопросах», - отметил директор департамента продаж розничного бизнеса Банка БелВЭБ Артем Буслов.