|26.08.2025
Банковские новости РБ
АЛЬФА БАНК ИЗМЕНИЛ СТАВКИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВКЛАДАМ В BYN
11:38 26.08.2025
Альфа Банк c 26 августа изменил размер ставок по отдельным вновь оформляемым вкладам в белорусских рублях для физлиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения коснулись следующих вкладов в BYN:
Альфа Вклад (безотзывный) на срок 18 месяцев размер ставки составит 12,40% годовых, на 26 месяцев – 13,50%;
Альфа Гранд (безотзывный) на 8 месяцев – 10,50%, на 18 месяцев – 12,40%.
Альфа Парус (безотзывный) на 15 месяцев при сумме вклада от 100 до 15 000 руб. – 12,20%, от 15 000,01 до 25 000 руб. – 12,40%, от 25 000,01 до 50 000 – 12,60%, от 50 000,01 до 200 000 руб. – 12,80%, от 200 000,01 до 5 000 000 – 13,00%.
