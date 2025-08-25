ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
25.08.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


МТБАНК ПРЕДСТАВИЛ НОВУЮ КАРТУ РАССРОЧКИ ХАЛВА: В ОБНОВЛЕННОМ ДИЗАЙНЕ И С РАСШИРЕННЫМ ФУНКЦИОНАЛОМ


15:41 25.08.2025

МТБанк объявил о ребрендинге легендарной карты рассрочки Халва – она получила обновленный дизайн, расширенные возможности и стала еще более удобной для клиентов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь Халвой можно пользоваться как картой рассрочки и как обычной картой. По ней доступны покупки во всех магазинах, снятие наличных без комиссии, платежи в ЕРИП без ограничений, переводы на иные карты, семейная подписка, новые бонусы от партнеров.

Новая айдентика карты Халва – это не просто смена цвета, а отражение ценностей банка: насыщенный синий – цвет уверенности, надежности и защиты данных, яркий морковный – это энергия развития, открытость к новым идеям и создание новых возможностей для клиентов.

«Для нас ребрендинг Халвы – это не просто новый дизайн, а новый этап развития продукта, результат постоянного диалога с клиентами и ответа на их запросы. Мы сохранили все лучшее – удобную рассрочку без переплат – и добавили еще больше свободы: теперь Халвой можно пользоваться как полноценной картой для любых покупок, платежей и переводов. Наш приоритет – развитие и цифровая безопасность: мы внедряем новые сервисы, делаем их максимально прозрачными и удобными, чтобы каждый клиент мог удовлетворить свои запросы», – отметила заместитель начальника Управления развития розничных продуктов ЗАО «МТБанк» Анастасия Данилевич.

Расширенные возможности для клиентов

Рассрочка до 12 месяцев без переплат и первоначального взноса у партнеров. С новой картой Халва клиент получает рассрочку до 12 месяцев в 37 000+ магазинов-партнеров – без процентов, скрытых комиссий и первого взноса. С перечнем партнеров клиенты могут ознакомиться на сайте halva.by.

Доступна оплата частями на срок до 24 месяцев в любых магазинах. Даже если магазин не входит в число партнеров, оплату покупки можно разбить на срок до 24 месяцев.

Новая Халва предполагает гибкие ежемесячные платежи. Ее владелец сам решает, как платить, выбрав удобный для своего бюджета вариант: минимальный платеж – чтобы снизить нагрузку на бюджет, или оптимальный платеж – чтобы быстрее закрыть задолженность.

Еще несколько важных обновлений: платежи в ЕРИП без ограничений. По новой Халве теперь можно оплачивать любые услуги в ЕРИП – коммунальные и другие.

По новой карте также доступно снятие наличных в банкоматах МТБанка и банков-партнеров без комиссии.

Кроме этого, клиентам теперь доступны переводы с карты Халвы на иные карты.

Владелец новой Халвы может воспользоваться семейной подпиской, бесплатно оформив дополнительную карту для близких. Все бонусы и рассрочка будут доступны всем.

Партнерская сеть и подарки клиентам

По случаю запуска нового продукта МТБанк дарит подарки каждому, кто оформит карту в период с 18 августа по 17 ноября 2025 года. Новые владельцы Халвы получат промокод в сервисе «Еда» в «Яндекс Go» на 20 рублей. Его можно использовать на любой заказ – продукты или еду из ресторанов по всей Беларуси, главное – активировать промокод до 31 декабря 2025 года.

Специальные бонусы по Халве также предоставят и другие партнеры МТБанка.

Стоит отметить, что карты предыдущих поколений – Халва MIX и Халва MAX – продолжают действовать на прежних условиях до окончания срока договора.

Оформить новую Халву можно в мобильном банке Moby, в любом расчетно-кассовом центре, оставить заявку на сайте МТБанка или по номеру телефона 509-99-99 (А1, МТС, life).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.08.2025
валюта курс
EUR 3.4865
USD 2.9825
RUB 3.6918
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.08.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4832 +0.033
USD 2.9825 +0.0035
RUB 3.6918 -0.002
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.08.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4670 3.4740
USD 2.9730 2.9780
RUB 3.6820 3.6855
подробнее

Конвертация в банках
на 25.08.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1645 1.1680
EUR/RUB 94.0500 94.3000
USD/RUB 80.6500 80.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте