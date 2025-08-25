МТБанк объявил о ребрендинге легендарной карты рассрочки Халва – она получила обновленный дизайн, расширенные возможности и стала еще более удобной для клиентов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь Халвой можно пользоваться как картой рассрочки и как обычной картой. По ней доступны покупки во всех магазинах, снятие наличных без комиссии, платежи в ЕРИП без ограничений, переводы на иные карты, семейная подписка, новые бонусы от партнеров.

Новая айдентика карты Халва – это не просто смена цвета, а отражение ценностей банка: насыщенный синий – цвет уверенности, надежности и защиты данных, яркий морковный – это энергия развития, открытость к новым идеям и создание новых возможностей для клиентов.

«Для нас ребрендинг Халвы – это не просто новый дизайн, а новый этап развития продукта, результат постоянного диалога с клиентами и ответа на их запросы. Мы сохранили все лучшее – удобную рассрочку без переплат – и добавили еще больше свободы: теперь Халвой можно пользоваться как полноценной картой для любых покупок, платежей и переводов. Наш приоритет – развитие и цифровая безопасность: мы внедряем новые сервисы, делаем их максимально прозрачными и удобными, чтобы каждый клиент мог удовлетворить свои запросы», – отметила заместитель начальника Управления развития розничных продуктов ЗАО «МТБанк» Анастасия Данилевич.

Расширенные возможности для клиентов

Рассрочка до 12 месяцев без переплат и первоначального взноса у партнеров. С новой картой Халва клиент получает рассрочку до 12 месяцев в 37 000+ магазинов-партнеров – без процентов, скрытых комиссий и первого взноса. С перечнем партнеров клиенты могут ознакомиться на сайте halva.by.

Доступна оплата частями на срок до 24 месяцев в любых магазинах. Даже если магазин не входит в число партнеров, оплату покупки можно разбить на срок до 24 месяцев.

Новая Халва предполагает гибкие ежемесячные платежи. Ее владелец сам решает, как платить, выбрав удобный для своего бюджета вариант: минимальный платеж – чтобы снизить нагрузку на бюджет, или оптимальный платеж – чтобы быстрее закрыть задолженность.

Еще несколько важных обновлений: платежи в ЕРИП без ограничений. По новой Халве теперь можно оплачивать любые услуги в ЕРИП – коммунальные и другие.

По новой карте также доступно снятие наличных в банкоматах МТБанка и банков-партнеров без комиссии.

Кроме этого, клиентам теперь доступны переводы с карты Халвы на иные карты.

Владелец новой Халвы может воспользоваться семейной подпиской, бесплатно оформив дополнительную карту для близких. Все бонусы и рассрочка будут доступны всем.

Партнерская сеть и подарки клиентам

По случаю запуска нового продукта МТБанк дарит подарки каждому, кто оформит карту в период с 18 августа по 17 ноября 2025 года. Новые владельцы Халвы получат промокод в сервисе «Еда» в «Яндекс Go» на 20 рублей. Его можно использовать на любой заказ – продукты или еду из ресторанов по всей Беларуси, главное – активировать промокод до 31 декабря 2025 года.

Специальные бонусы по Халве также предоставят и другие партнеры МТБанка.

Стоит отметить, что карты предыдущих поколений – Халва MIX и Халва MAX – продолжают действовать на прежних условиях до окончания срока договора.

Оформить новую Халву можно в мобильном банке Moby, в любом расчетно-кассовом центре, оставить заявку на сайте МТБанка или по номеру телефона 509-99-99 (А1, МТС, life).